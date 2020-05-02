

كشفت تقارير صحفية، عن تواصل إدارة نادي ضمك مع السفارة الجزائرية لتسهيل سفر اللاعبين المحترفين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إضافة إلى أخصائي العلاج وطبيب الفريق. وأوضحت التقارير أن لاعبي الفريق الجزائريين ينتظرون حتى الآن الموافقة من السفارة على العودة إلى بلادهم، وذلك بعد سماح إدارة ضمك للمحترفين بالعودة إلى الجزائر في حال أرادوا ذلك. ويحل ضمك في المركز الـ15 من جدول ترتيب بفارق نقطة عن الفتح الذي يأتي في المركز الـ14 وذلك قبل 8 جولات من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. انشر الخبر : زر الذهاب إلى الأعلى إدارة ضمك تتواصل مع السفارة الجزائرية لترتيب سفر المحترفين - صحيفة الخليج الإلكترونية

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