دردشة مع الإعلامي “محمد أبو هداية”

ضيفنا في هذا اللقاء أحد رموز الإعلام الرياضي ، لم يخفى حبه لفريقه دافع عنه في كل حالاته ، إعلامي صادق مع نفسه قبل الآخرين ، صريح لا يجامل ولا يخفى مشاعره ، إنه الإعلامي محمد أبو هداية .
س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟
** محمد أبوهداية لا أكثر ولا أقل .. أنام ملء جفوني قبل الاعلام وأثناءه وبعده بإذن الله .
س2 هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟
** بل ان بعضنا أكاديمية في المثالية والتقية ولكن في الواقع ما أقول غير : الله يتولانا برحمته وغفرانه .
س3 هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟
** لا .. بل أعاد صياغة ترتيب أولوياتنا ، أعادنا للمباديء والقيم الأصليه قبل أن نشوّوها بركضنا المحموم خلف أعمدة البخور ، وقفزنا فوق واقعنا ، وسباقنا نحو أفضليات وهزليات رخيصة جداً في بورصة الإنسانية .
س4 أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟
** الى حد كبير .. نعم وباتت العملية سخيفة جداً ولا تطاق وباعثه للإشمئزاز ايضاً .
س5 من لاعبك المفضل ؟
** محمد الشلهوب
س6 ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟
** الاتحاد محلياً .. نابولي عالمياً
س7 من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟
** ناصر القصبي
س8 مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟
** البرنس
س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟
** التقاعد المبكر من العمل الحكومي .
س10 / مطربك المفضل ؟
عبد الكريم عبد القادر
س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟
** سكني الخاص .. حلم مازال يساهم في امتداد كدحي بلا توقف .
س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟
** جنوب السعودية العظمى
س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟
** لزوجتي .. لا أحد غيرها ابداً
س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟
** أحياناً .. وقت القراءة والاطلاع ومتابعة التلفاز .
س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟
** رياضياً صالح العمودي .
س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟
** هذا ما أجيده باحتراف منذ 30 عاماً .
س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟
** للزملاء الصحفيين الذين يرجموننا بما أكلوه وشربوه ثم يخرجون للناس بلباس العصاميون !
س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟
** عبدالله الفقير
س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟
** بالفخر والاعتزاز بأني أحد الموالين والموحدين لهذا البلد الأمين وقيادتة العظيمة .
س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟
** بداية لمشوار جديد .. ولكن مختلف كما آمل .
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