دردشة مع الإعلامي “محمد أبو هداية”

ضيفنا في هذا اللقاء أحد رموز الإعلام الرياضي ، لم يخفى حبه لفريقه دافع عنه في كل حالاته ، إعلامي صادق مع نفسه قبل الآخرين ، صريح لا يجامل ولا يخفى مشاعره ، إنه الإعلامي محمد أبو هداية .

س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟

** محمد أبوهداية لا أكثر ولا أقل .. أنام ملء جفوني قبل الاعلام وأثناءه وبعده بإذن الله .

س2 هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟

** بل ان بعضنا أكاديمية في المثالية والتقية ولكن في الواقع ما أقول غير : الله يتولانا برحمته وغفرانه .

س3 هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟

** لا .. بل أعاد صياغة ترتيب أولوياتنا ، أعادنا للمباديء والقيم الأصليه قبل أن نشوّوها بركضنا المحموم خلف أعمدة البخور ، وقفزنا فوق واقعنا ، وسباقنا نحو أفضليات وهزليات رخيصة جداً في بورصة الإنسانية .

س4 أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟

** الى حد كبير .. نعم وباتت العملية سخيفة جداً ولا تطاق وباعثه للإشمئزاز ايضاً .

س5 من لاعبك المفضل ؟

** محمد الشلهوب

س6 ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟

** الاتحاد محلياً .. نابولي عالمياً

س7 من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟

** ناصر القصبي

س8 مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟

** البرنس

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س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟

** التقاعد المبكر من العمل الحكومي .

س10 / مطربك المفضل ؟

عبد الكريم عبد القادر

س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟

** سكني الخاص .. حلم مازال يساهم في امتداد كدحي بلا توقف .

س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟

** جنوب السعودية العظمى

س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟

** لزوجتي .. لا أحد غيرها ابداً

س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟

** أحياناً .. وقت القراءة والاطلاع ومتابعة التلفاز .

س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟

** رياضياً صالح العمودي .

س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟

** هذا ما أجيده باحتراف منذ 30 عاماً .

س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟

** للزملاء الصحفيين الذين يرجموننا بما أكلوه وشربوه ثم يخرجون للناس بلباس العصاميون !

س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟

** عبدالله الفقير

س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟

** بالفخر والاعتزاز بأني أحد الموالين والموحدين لهذا البلد الأمين وقيادتة العظيمة .

س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟

** بداية لمشوار جديد .. ولكن مختلف كما آمل .