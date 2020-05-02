دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يأمل ألا تتجاوز وفيات ترامب يأمل ألا تتجاوز وفيات كورونا في أمريكا مئة ألف شخص

واشنطن (رويترز) - رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة تقديراته لعدد الوفيات المحتملة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال في مناسبة بالبيت الأبيض إنه يأمل في أقل من مئة ألف حالة وفاة وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفا يوم الاثنين.

وقال ترامب "نأمل في أن تقل عن مئة ألف حالة وفاة وهو مع ذلك رقم مروع".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)