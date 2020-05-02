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ترامب يأمل ألا تتجاوز وفيات كورونا في أمريكا مئة ألف شخص

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يأمل ألا تتجاوز وفيات في أمريكا مئة ألف شخص

واشنطن (رويترز) - رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة تقديراته لعدد الوفيات المحتملة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال في مناسبة بالبيت الأبيض إنه يأمل في أقل من مئة ألف حالة وفاة وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفا يوم الاثنين.

وقال ترامب "نأمل في أن تقل عن مئة ألف حالة وفاة وهو مع ذلك رقم مروع".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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