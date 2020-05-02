سوريا.. انفجارات في مستودع أسلحة وسط البلاد

ونقلت "سانا" عن محافظ حمص طلال البرازي قوله إن الانفجارات وقعت في مستودع للذخيرة جراء هجوم غير معلوم.
وأوضح أن الانفجارات التي استهدفت مستودعا للذخيرة لم تسبب أضرارا بشرية واقتصرت على الخسائر المادية.
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وكانت وسائل إعلام رسمية سورية، قد ذكرت ليل الخميس الجمعة، أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من الجولان المحتل على أهداف في جنوب سوريا، مضيفة أن الهجوم لم يسبب سوى أضرار مادية.
ويعد الهجوم واحدا من عدة هجمات نفذتها إسرائيل هذا الشهر تقول مصادر بالمخابرات الغربية إنها استهدفت جماعات مسلحة تدعمها إيران وتحتفظ بوجود متزايد في سوريا.
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