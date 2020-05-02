شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية والإمارات وحار غائم جزئيا بالبحرين ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق ، فيما تشهد الإمارات طقس غائم مع فرص سقوط أمطار رعدية، أما البحرين فتشهد طقس حار نسبيا

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الرياض ، الشرقية ، نجران، جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك، الجوف، حائل ،الأجزاء الشرقية من المرتفات الجنوبية الغربية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

وفى الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع فرصة لحدوث البرق والرعد، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، حيث تكون الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 22 -32 تصل إلى 55 كم/س أحياناً، ويكون الخليج العربي: مضطرب الموج.

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فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 40 29 50 20 دبي 41 30 50 15 الشارقة 41 29 55 15 عجمان 40 30 50 20 أم القيوين 41 29 55 20 رأس الخيمة 40 29 60 25 الفجيرة 36 29 70 30 العين 39 30 40 15 ليوا 42 27 65 20 الرويس 41 29 60 20 السلع 42 30 60 20 دلما 38 27 65 25 طنب الكبرى 36 26 65 30 طنب الصغرى 36 26 65 30 أبو موسى 37 26 60 30

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، السبت، في مملكة البحرين سيكون حاراً نسبياً يتحول إلى غائم جزئياً خلال الليل، مشيرة إلى أن الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار، ويصل ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

وتصل درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية ، بينما تصل نسبة الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.