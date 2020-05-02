شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا : تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ليبيا اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 63 حالة. وذكر المركز الوطني الليبي وفق وكالة الأنباء البحرينية، لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 5 حالات، فيما تعافت 18 حالة.

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