شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا الى 459 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء البحرينية، إن الحالات الـ 6 هي لسائقي شاحنات في المنطقة الحدودية 3 منهم أردنيين و3 أجانب، قادمين من خارج الأردن فيما لم تسجل داخل المملكة أي إصابات بالفيروس لليوم الثالث على التوالي. مشيرة الى شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 369 حالة.

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