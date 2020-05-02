شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف يمنى تأثروا جراء هطول الأمطار والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار المكتب في بيان أصدره اليوم، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن آلاف العائلات النازحة هي الأكثر معاناة، بعد أن فقدت مأواها وحصص الطعام والمستلزمات المنزلية، محذراً من تأثير الفيضانات على مصادر المياه وتسببها في تلف إمدادات المياه.



وقال البيان: في عدن على سبيل المثال تم تجفيف المواقع الـ 25 التي تستضيف نحو ألفي عائلة، وجرى توزيع أدوات النظافة ويتواصل تقديم المساعدات الغذائية، ورش المبيدات المقاومة للبعوض، مبيناً أنه في مدينة صنعاء تم تقديم بعض المساعدات النقدية وأدوات النظافة للعائلات المتضررة وتتواصل عملية نقل المياه وتوزيع أقراص الكلور.