شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان المرشحين للفوز في مسابقة «أبناؤنا من المنزل مع الخليج 365» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعلن “صحيفة الخليج 365” الإلكترونية، اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، أسماء المرشحين لخوض منافسات المرحلة الثانية من مسابقة “أبناؤنا من المنزل مع الخليج 365”، والتي انطلقت في 14 شعبان 1441 هـ، الموافق 7 أبريل 2020.

ومن المُقرَّر أن يُعلن عن خمسة فائزين في كل مجال من مجالات التنافس الأربعة، وطرح المشاركات والانتقال للمرحلة الثانية لتقييم الجمهور، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام من بداية نشر الفيديو على الموقع والتغريدة على تويتر.

وستكون معايير تقييم الجمهور كما يلي:

1- أكثر تعليقات على الفيديو المنشور في الموقع.

2- أكثر رتويت على التغريدة المنشورة في تويتر.

يشار إلى أن المجالات التي انطلقت فيها المسابقة هي:

1- أفضل مؤذن.

2- أفضل قارئ.

3- رسالة توعوية عن كورونا.

4- رسالة شكر إلى أبطال الصحة ورجال الأمن.

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وستكون جوائز الفائزين في المراكز الخمس الأولى في كل مجال على النحو الآتي:

المركز الأول: جوال آيفون.

المركز الثاني: جوال جالاكسي.

المركز الثالث: جوال هواوي.

المركز الرابع: عطر فاخر.

المركز الخامس: عطر فاخر.

وشارك في المجالات الأربعة للمسابقة 694 مشاركًا، كالتالي:

– أفضل قارئ: 329 مشاركاً.

– أفضل مؤذن: 147 مشاركاً.

– رسالة توعوية عن كورونا: 119 مشاركة.

– رسالة شكر إلى أبطال الصحة ورجال الأمن: 99 مشاركة.

الجدير بالذكر أن “صحيفة الخليج 365” أطلقت مبادرتها الثانية “أبناؤنا من المنزل مع الخليج 365”، وذلك ضمن أنشطة مبادراتها المجتمعية المستمرة، برعاية من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية وبالتعاون مع جمعية غراس لتنمية الطفل.