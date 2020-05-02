شكرا لقرائتكم خبر عن إنسانية الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

لإنسانية الإمارات قصص كثيرة، وحكايتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد فصولها طويلة، بدأ أولها حين مدت قيادتنا الرشيدة جسراً جوياً إلى الصين لإجلاء رعايا الدول الذين تقطعت بهم السبل، ولم يجدوا لمغادرة مقاطعة ووهان سبيلاً، فأنزلتهم في دار زايد الخير في مدينة الإمارات الإنسانية، ووفرت لهم كل شيء حتى شعروا وكأنهم في ديارهم، وبعد أن أخضعتهم جميعاً للفحوص للتأكد من سلامتهم لأكثر من مرة، طارت بهم مجدداً إلى بلدانهم، بعد أن حلّوا في الإمارات أهلاً ونزلوا سهلاً.

فيما كانت الأخوة عنوان الفصل الثاني لحكاية إنسانية الإمارات التي لبّت نداء كل من وجدوا أنفسهم خارج بلدانهم واستنجدوا بها، صغاراً كانوا أم شيباً، فجابت الأرض شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، محملة طائراتها تارة بطلبة ومواطنين في رحلات إجلاء من دول ضربها الفيروس، وتارة أخرى تراها تطير برعايا دول إلى مواطنهم.

وأما الخير فهو عنوان الفصل الثالث، بعد أن تدفق إلى دول العالم عبر طائرة يومية محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية للدول التي ترزح تحت وطأة الفيروس.

المساعدات الإماراتية منذ بدء أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد ارتفعت إلى نحو 341 طناً من المعدات الطبية، أرسلت إلى 33 دولة، ليستفيد منها نحو 341 ألف كادر طبي من العاملين في المجال الصحي في تلك الدول.

المساعدات التي شملت الكمامات والملابس الواقية، وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية في هذه الفترة، تأتي ضمن حرص الدولة على المساهمة في توفير الحماية اللازمة للأطقم الصحية المكلفة بالتصدي للجائحة، ضمن الخطوط الأمامية للمواجهة التي يخوضها العالم أجمع في مختلف بلدانه، كما تأتي في سياق الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لكل الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم، تأكيداً لوحدة الصف العالمي في مواجهة هذا الفيروس الذي تجاوز عدد المصابين به ثلاثة ملايين حالة مؤكدة حول العالم.

الإمارات بهذه المساعدات تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية إلى محاصرة فيروس كورونا المستجد، وتقليص مستويات الإصابة به، بتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة للمعنيين بهذه المهمة، ضمن خطوط الدفاع الأولى، وفي مقدمتهم الأطقم الصحية من أطباء وطواقم تمريض ومسعفين، كما تؤكد نهجها المستمر في مدّ يد العون لكل من يحتاج إلى المساعدة في كافة الأوقات، وفي كل الظروف، وهو النهج الذي منح دولتنا المراتب الأولى على مر سنوات طويلة في صدارة الدول المانحة للمساعدات التنموية التي طالت مختلف ربوع العالم، ليبقى اسم الإمارات دائماً مقترناً بفعل الخير وضمان سعادة الإنسان أينما كان.

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