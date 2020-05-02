دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصحح-ترامب: إدارة العقاقير تجيز استخدام ريمديسيفر لعلاج مرضى مصحح-ترامب: إدارة العقاقير تجيز استخدام ريمديسيفر لعلاج مرضى كورونا (لتصحيح عدد الجرعات الممنوحة من مليون إلى 1.5 مليون) واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أجازت لشركة جلياد ساينسيس الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات ريمديسيفر لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. ووصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع بترامب بالبيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة وقال إن الشركة ستتبرع بعدد 1.5 مليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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