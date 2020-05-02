دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تيك توك تطلق ميزة جديدة تمكنها من إغلاق الحسابات

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" طرحه لتحديث جديد يتضمن تقنية يمكنها إغلاق الحسابات، من خلال الإبلاغ عن الحسابات التي تنشر معلومات مضللة.

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لماذا تطلق منصة تيك توك هذه التقنية الجديدة؟

وتستهدف منصة "تيك توك" من خلال التقنية الجديدة، التي يمكن للمنصة الإبلاغ عن معلومات مضللة تصل إلى إغلاق الحسابات المخالفة، إلى محاربة الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". نقلا عن وكالة اسبوتنيك

كيف يتم تفعيل الميزة الجديدة على منصة تيك توك:

وأفادت منصة تيك توك إلى أن هناك خطوات يمكن اتباعها لتفعيل الميزة الجديدة، التي تأتي على النحو التالي:على مستخدم منصة تيك توك إذا صادف أي مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة أو غير صحيحة يمكنه الإبلاغ عنه. يتم النقر على النقاط الثلاث المتواجدة أعلى الفيديو، سيجد المستخدم خاصية الإبلاغ عن معلومات مضللة. من ضمن مجموعة المعلومات الفرعية، التي سيجدها المستخدم أثناء التبليغ عن الفيديو، وجود سبب "معلومات مضللة بشأن كوفيد-19". بمجرد الإبلاغ سينظر المشرفين على المنصة في تلك المقاطع التي تم الإبلاغ عنها. وفي حال ثبوت صحة البلاغ أن الفيديو يحوي معلومات مضللة سيتم حظر هذا الفيديو. أما في حالة تكرار المستخدم أو صاحب الحساب نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى سيتم حظر الحساب بالكامل.

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يذكر أن تيك توك ليست المنصة الأولى التي تفعل هذه الخاصية، فقد سبقت منصتي فيس بوك وتويتر في تدشين مثل هذه الخاصية أو الميزة؛ من أجل الحد من انتشار المعلومات الخاطئة أو المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تصل إلى حذف حساب المستخدم نهائياً في حال تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات.المزيد:

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