الحكومة اليمنية تتأهب لمواجهة تداعيات منخفض مدارى مرتقب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأهاب وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح،وفق وكالة الأنباء السعودية " واس "، بالمنظمات المحلية والدولية العاملة في هذه المحافظات الاستعداد الكامل لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية وتقديمها للمتضررين.
وشدد على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة في تلافي أي أضرار وتجنب أي قصور، في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ.
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