شكرا لقرائتكم خبر عن فيديـو يوضح العلاج المبتكر لفيروس كورونا الذى طوره مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة بدولة الإمارات إن براءة اختراع منحت من قبل وزارة الاقتصاد لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لفيروس كورونا المستجد، حيث قام بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

ونشرت وكالة الإمارات للإنباء، عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو، يوضح العلاج المبتـكر لـفيروس كورونا الذي طوره مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، عبر حسابها بموقع تويتر:"باركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجاز مركز أبو ظبى للخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 ، يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها".

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وأكدت الوزارة أنها تتابع بأهمية بالغة هذا الموضوع وتدعم الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال فريق علمي صحى يضم مختصين من الوزارة بالإضافة إلى الجهات اللأكاديمية والعلمية وذلك لمتابعة ولتوفير العلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد خاصة في الظروف الراهنة التي تشهد انتشارا واسعا للعدوى على مستوى العالم بأكمله ولازالت التجارب السريرية مستمرة نحو النجاحات".

وأوضحت:"وفى إطار حرص دولة الإمارات على حماية الصحة العامة في المجتمع وضمان سلامة المرضى في ظل انتشار عدوى كوفيد – 19 ، قام مركز أبو ظبى للخلايا الجذعية بإجراء تجارب طبية من خلال استخدام الخلايا الجذعية الذاتية الطرفية غير المكونة للدم لمعالجة تفشى كوفيد 19 ، وقم تم تسجيل نتائج مشجعة تمثلت في نجاح لأغلب الحالات ما يعد مؤشرا إيجابيا بخوص فعالية العلاج في انتظار تأكيد ذلك بنتائج إضافية، وبهذا الإنجاز تؤكد دولة الإمارات حرصها على المساهمة في مجال البحث والتطوير والجهود العالمية لحماية الإنسانية من هذا الوباء الخطير".