استهداف الإمارات والسعودية ومصر هوس العاجزين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهجوم الممنهج من منصات إعلامية على دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، هوس من العاجزين والضعفاء، وقال قرقاش إن بناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها، تواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية.

وأكد قرقاش في سلسلة تغريدات على «تويتر» أمس الجمعة: «أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات بوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب»، وأضاف: «فبناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها، تواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية، يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج».

وتابع في تغريدة أخرى: «يذكرني هوس العاجز في استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد بالمثل المحلي الذي يميز بين (من يأكل الثمر ومن يعد الطّعام)، والطّعام هو نوى الثمر أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائماً في الصدارة (نأكل الثمر)، ويبقى المتربص العاجز خلفنا يعد الطّعام».