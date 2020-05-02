تراجع ملموس للوفيات في معظم أوروبا باستثناء بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الدول الأوروبية الموبوءة بفيروس «كورونا»، أمس الجمعة، تراجعاً كبيراً في الوفيات والإصابات، باستثناء بريطانيا التي سجلت قفزة حادة في الوفيات، رغم إعلان سلطاتها تجاوز ذروة الوباء، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد لا تزال حالة صحية طارئة على المستوى الدولي.

ويوم أمس سجلت فرنسا 218 حالة وفاة وفقط خلال 24 ساعة، بينما قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، إن عدد الوفيات بفيروس «كورونا» بلغ 269 شخصاً أمس، مقابل 285 أول أمس الخميس.

وسجلت بريطانيا قفزة حادة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث ارتفعت هذه الحصيلة خلال اليوم الماضي ب739 حالة، رغم إعلان الحكومة تجاوز ذروة الجائحة في البلاد.

ويمثل هذا الرقم قفزة جديدة للوفيات جراء الفيروس في بريطانيا، مقارنة مع إحصائية اليوم السابق

وأعلنت وزارة الصحة في اليونان، الجمعة، عدم تسجيل أي وفاة بفيروس «كورونا» خلال الساعات ال 24 الماضية. وأعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل 141 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس «كورونا» في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بالمرض. وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس «كورونا» في البلاد خلال الساعات ال24 الماضية من 3082 إلى 3223 حالة.



في الأثناء، أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد لا تزال حالة صحية طارئة على المستوى الدولي. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي لذكر نتائج اجتماع للجنة الطوارئ: «جائحة فيروس «كورونا» لا تزال حالة طارئة بالنسبة إلى الصحة العامة على المستوى الدولي». وأشار غيبريسوس إلى أنه ينوي عقد اجتماع مقبل للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة بعد 90 يوماً أو ربما أسرع في حال تطلبت الضرورة ذلك. (وكالات)