شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: «ريمديسيفير» لعلاج حالات «كورونا» الحرجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ان إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أصدرت مصادقة رسمية على دواء «رمديسيفير»، الذي تصنعها شركة «جيلياد ساينز» لعلاج عدوى فيروس كورونا في حالات الطوارئ، وذلك بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة دانييل أوداي، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن تتحرك إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية سريعاً؛ للموافقة على الدواء الجديد، فيما ستكون بريطانيا أول دولة ستحصل على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، الذي تعمل على تطويره جامعة أكسفورد، والذي يعتقد أن نتائجه ستظهر بحلول شهر يوليو المقبل. وأضاف أن الشركة ستحاول إتاحة العقار لأكبر عدد ممكن من الناس بعد الموافقة عليه.من جهة أخرى، ستكون بريطانيا أول دولة ستحصل على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، الذي تعمل على تطويره جامعة أكسفورد، والذي يعتقد أن نتائجه ستظهر بحلول شهر يوليو المقبل. فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أسترا زينيكا»، باسكال سوريوت أنه سيكون لبريطانيا «الأولوية» لتوريد اللقاح المحتمل لوباء «كوفيد-19»، وأكد أنه سيتم توزيع اللقاح بسعر التكلفة خلال فترة تفشي الوباء.وقال رئيس عملاق صناعة الأدوية، إن العلماء سيعرفون بحلول يونيو أو يوليو ما إذا كان اللقاح المضاد للفيروس ، الذي يتم تطويره في جامعة أكسفورد، سيعمل.وأوضح سوريوت، لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن إنتاج اللقاح يجري بالفعل، أثناء إجراء التجارب البشرية، مضيفاً أن «المجموعة في أكسفورد هي واحدة من أفضل الفرق في العالم. لقد تحركوا بسرعة كبيرة.. وبحلول يونيو أو يوليو سيكون لدينا فكرة أولى عن فعالية وسلامة هذا اللقاح، وسنحتاج إلى الانتظار لبضعة أشهر أخرى». وأضاف أن «الإنتاج مستمر بالفعل»، موضحاً أن شركة الصناعات الدوائية بحاجة إلى تصنيع جرعات كافية لإجراء التجارب السريرية.وتابع قائلاً: «سنقوم بالتوسع حتى نكون جاهزين بحلول الربع الرابع شهر أكتوبر، حتى نتمكن من توفير عدد كافٍ، مع إعطاء الأولوية للبريطانيين».وكانت شركة «أسترا زينيكا» دخلت في شراكة مع جامعة أكسفورد لتطوير وتصنيع وتوزيع اللقاح المنتظر على نطاق واسع، فيما قالت الجامعة إن الشريكين اتفقا على العمل على أساس غير ربحي طوال فترة الوباء، مع تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع فقط، على أن يتحول إلى لقاح تجاري إذا لم يختفِ الفيروس أو يتحول إلى فيروس مماثل للإنفلونزا.واعترف سويروت بوجود خطر على شركته في تصنيع اللقاح المحتمل، بينما لا تزال التجارب السريرية جارية، لكنه أوضح «أنها أزمة رهيبة، كما نعلم جميعاً، وقررنا الآن أن الوقت قد حان للعمل معاً ونبذل قصارى جهدنا للمساعدة في التوصل إلى حل».



20 مليون جنيه استرليني



وكانت التجارب البشرية على اللقاح، الذي طوره معهد جينر بالجامعة، بدأت الأسبوع الماضي، حيث تطوع مئات الأشخاص ليكونوا جزءاً من الدراسة التي تلقت 20 مليون جنيه إسترليني من التمويل الحكومي.



أول شراكة من نوعها



وتعد الاتفاقية بين جامعة أكسفورد و«أسترا زينيكا» أول شراكة من هذا النوع يتم تشكيلها منذ أن أطلقت الحكومة البريطانية فريق عمل اللقاحات قبل أسبوعين للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس «كورونا»، ووصف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الاتفاق بأنه «خبر سار للغاية».

وأضاف : «العلم غير مؤكد، وقد لا ينجح أي لقاح، لكن هذه الصفقة تمنح بريطانيا أفضل فرصة ممكنة لتحقيق اختراق يمكن أن يهزم هذا الفيروس المروع».

هذا ويتسابق العلماء والشركات في عدد من الدول على التوصل للقاح فعال يوقف تفشي الوباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي أن 102 من اللقاحات المحتملة ل«كوفيد 19» قيد التطوير في جميع أنحاء العالم. كما أوضحت أنه تمت الموافقة على 8 لقاحات إضافية محتملة للتجارب السريرية، إضافة إلى 7 كان أعلن عنها قبل 4 أيام.

لكنه من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة الجديدة من اللقاحات الثمانية قد بدأت تجربتها على البشر.

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تجارب على البشر



ولفتت شبكة «سي إن إن» إلى أنه من بين المجموعات المعتمدة للتجارب السريرية على البشر، هناك 4 من الصين، وواحدة من إنجلترا، وواحدة أمريكية، وأخرى مشتركة أمريكية أوروبية.