«كورونا» ينقل مسيرات عيد العمال إلى الشرفات ومنصات الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضّطر متظاهرون حول العالم لتقليص حجم تجمّعاتهم، أمس الجمعة؛ بمناسبة عيد العمّال، جرّاء تدابير الإغلاق المفروضة؛ للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بينما نقل البعض المناسبة إلى منصات الإنترنت في حين أصرّ آخرون على النزول إلى الشوارع مرتدين أقنعة واقية.وجرت عمليات توقيف في فرنسا والفلبين وتركيا؛ حيث خرق العشرات تدابير العزل؛ لتنظيم وقفات احتجاجية، إلا أن معظم التجمّعات التي تم تنظيمها في عيد العمّال غير التقليدي هذه السنة مرّت دون حوادث. ويشارك عادة الملايين في المناسبة التقليدية السنوية للحركة العمّالية التي تشهد مسيرات صاخبة في الشوارع تتخللها أحياناً مواجهات مع قوات الأمن؛ لكن في وقت فرضت معظم الدول قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، فضّل قادة الحركات العمّالية تأجيل التجمّعات أو نقلها إلى الإنترنت. ولعل الأول من مايو/أيار يحمل أهمية أكبر هذا العام، بعدما زجّ تفشي «كوفيد-19» بالاقتصاد العالمي في حالة فوضى تاريخية، وتسبب بتسريح أعداد غير مسبوقة من العمال من وظائفهم، بينما حوّل بعض العمال الذين تعد أجورهم بين الأدنى، كالممرضين وجامعي القمامة والعاملين في متاجر بيع الأغذية وإيصال الطلبات إلى المنازل، إلى أبطال.وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نحتفل بفضل العمّال بهذا اليوم الذي تحافظ عليه الأمّة». وقال ماكرون في خطاب للأمّة «بفضل عمل وتفاني العاملين في مجال الرعاية وعناصر الدفاع المدني والقوات المسلحة... ننقذ الكثير من الأرواح كل يوم»، معرباً عن شكره كذلك للمزارعين والموظفين الحكوميين وغيرهم من العمال الذين جعلوا «استمرار الحياة أمراً ممكناً على الرغم من كل شيء». واعتقلت الشرطة الفرنسية عشرة أشخاص، بعد محاولتهم التظاهر؛ بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وخرق قرار حظر التجمعاتوالتظاهرات في البلاد على خلفية إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المفروض حتى ال11 من الشهر الجاري؛ لوقف تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

«للأفواه المكممة أصوات»

وفي تركيا، تم توقيف نحو عشرين متظاهراً بينهم زعيم نقابة؛ لمشاركتهم في مسيرة صغيرة نظّمها عمال ارتدوا أقنعة واقية في إسطنبول في خرق لإجراءات الإغلاق. كما شارك المئات من العمال اليونانيين في مسيرة خارج البرلمان جرت تحت لافتة نقابة «بي إم أيه إي» المرتبطة بالشيوعيين بينما عزفت فرقة صغير أغنية «بيلا تشاو» الإيطالية التقليدية. ووضعت ملصقات حمراء اللون على الأرض؛ لضمان الالتزام بترك مسافة آمنة؛ حيث ارتدى كثيرون أوشحة حمراء على وجوههم أو أقنعة تحمل عبارات تضامن مع العاملين في مجال الصحة. وكتب على بعضها «لا تزال الأفواه المكممة تمتلك أصواتاً».

وفي الفلبين، قالت الشرطة: إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص على الأقل في وقت طرقت مجموعات صغيرة من المتظاهرين الأواني الفارغة ورفعت لافتات تطالب الحكومة بتقديم مساعدات وتوفير ظروف عمل آمنة، في تحد لحظر التجمّعات.

بدورها، دعت نقابات العمّال الإندونيسية لتظاهرة عبر الإنترنت ضد مشروع قانون داعم للأعمال التجارية يهدف إلى تسهيل تسريح العمّال، إثر إلغاء المسيرات في الشوارع. ونظّم اتحاد نقابات العمال الإندونيسية حملات تبرّع؛ لشراء أقنعة واقية لعمّال المصانع والطعام للأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائفهم؛ جرّاء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كورونا» المستجد.

«كان علينا أن نبدع»

وفي فنلندا، تسبق مسيرات عيد العمّال عادة نزهات جماعية ضخمة في أكبر تجمّع شعبي تشهده البلاد كل عام. لكن لم تحضر إلا حفنة من المشاركين إلى محيط تمثال «مانتا» في ساحة السوق التي تكون عادة مركز التجمّع. وهذه المرّة، خضعت الساحة لإجراءات أمنية مشددة؛ حيث انتشرت الشرطة لفرض الحظر على تجمّع أكثر من عشرة أشخاص. وفي هونج كونج، انتشرت الشرطة مزودة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بعدما هدد الناشطون المدافعون عن الديمقراطية بتحدّي الحظر على التجمّع وإقامة تظاهرات، إلا أن الشوارع بدت خالية بمعظمها. (وكالات)