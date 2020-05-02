قصف «إسرائيلي» لمواقع عسكرية في جنوب ووسط سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف قصف «إسرائيلي»، أمس الجمعة، مستودع أسلحة ل«حزب الله» اللبناني في وسط سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري، فيما تحدثت دمشق عن «خطأ بشري» داخل موقع عسكري، أدى إلى خسائر بشرية ومادية، وذلك بعد قصف صاروخي «إسرائيلي» لعدد من المواقع العسكرية في جنوب البلاد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قصفاً إسرائيلياً استهدف مستودعاً للذخيرة والصواريخ تابع لحزب الله اللبناني داخل معسكر يقع على طريق حمص - تدمر»، ما تسبّب «بانفجارات عنيفة تطايرت شظاياها إلى داخل مدينة حمص».



وكان محافظ حمص طلال البرازي ذكر في تصريحات للتلفزيون السوري أن «ثكنة عسكرية للجيش العربي السوري في شرق مدينة حمص تعرضت لاعتداء لم تعرف طبيعته حتى الآن». وفي وقت لاحق، نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري «سُمعت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص، وبالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر». وأدى ذلك وفق المصدر «إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة».

وهذا الانفجار هو الثاني من نوعه منذ منتصف الليل. وأفادت الوكالة بأن مروحيّات العدو «الإسرائيلي» أطلقت «صواريخ عدّة من أجواء الجولان السوري المحتلّ، على مواقع في المنطقة الجنوبية»، مشيرة إلى أنّ «الأضرار اقتصرت على المادّيات»، دون أن تقدّم تفاصيل أكثر. وأورد المرصد من جهته أنّ الغارات استهدفت مواقع عسكريّة تابعة للقوّات الإيرانيّة ومجموعات موالية لها، في منطقة تلّ أحمر ومحيط بلدة معرية غرب درعا، ومنطقة تلّ الأحمر الغربي في القنيطرة.

(وكالات)