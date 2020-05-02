ترامب يعارض استخباراته ويشدد على علاقة كورونا بالصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على الصين بشأن فيروس «كورونا المستجد»، وأشار إلى أنه يعتقد أن منشأ الفيروس يرجع إلى مختبر صيني رغم أن هذه الفرضية استبعدها الخبراء ومنها جهاز الاستخبارات الأمريكية بشدة، كما نفت الصين بشدة هذه الاتهامات، في وقت صوب فيه ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا سهامه إلى الصين، متهماً إياها برفض طلبات متكررة من المنظمة للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن كورونا.

وعارض ترامب التقارير التي قدمتها اللجان الاستخباراتية حول فيروس كورونا، قائلاً إنه رأى دليلاً على نشوء الفيروس في مختبر في الصين. وقال ترامب في مؤتمر صحفي فجر أمس، «نعم قمت بذلك» في رد على سؤال إن كان قد رأى دليلاً يشير إلى أن فيروس كورونا نشأ في مختبر، وعند سؤاله عن سبب ثقته بهذا التقييم، أجاب: «لا أستطيع قول ذلك لك، ليس مسموحاً لي إخبارك بذلك».

ويتعارض قول ترامب مع البيان الذي أصدره مكتب الاستخبارات القومي بأمريكا قبل ساعات قليلة من تصريح ترامب هذا، حيث أكد البيان أنه لا يوجد تقييم حول ذلك مع الاستمرار بتفحص إن كانت الجائحة «بدأت عبر تواصل مع حيوان يحمل الفيروس أو أنه ناجم عن حادث داخل مختبر في ووهان».

ويسود اعتقاد بين بعض الأوساط الأمريكية أن الوباء انطلق من مختبر في ووهان على مقربة من سوق لبيع اللحوم. لكن بياناً لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية قال: «دأبت أجهزة الاستخبارات بأسرها على تقديم الدعم الحاسم بشكل مستمر لصناع السياسات وهؤلاء الذين يستجيبون لفيروس كوفيد-19 الذي نشأ في الصين». وأضاف أن أجهزة الاستخبارات تلتقي أيضاً مع الإجماع العلمي الواسع بأن كوفيد-19 ليس من صنع الإنسان وليس معدلاً جينياً.

المصدر مازال غامضاً ولا يزال مصدر الفيروس غامضاً. وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال إن المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي، ولم يتم تخليقه في معمل بالصين، لكن لا يوجد ما يؤكد أي من الاحتمالين.

وذكرت محطة فوكس نيوز التلفزيونية في تقرير سابق أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة. Advertisements قواعد صارمة في البحث العلمي وكان مدير مختبر ووهان رفض بشدة نظريات المؤامرة المتعلقة بأصل كوفيد-19، واصفًا بأنه من «المستحيل» أن يكون فيروس كورونا قد نشأ من مختبره، في حين أكد أن مثل هذه التصريحات الكاذبة لن تعوق التعاون العلمي العالمي في المعركة المستمرة ضد الفيروس. وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، دحض يوان زيمينغ، مدير مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية، وباحث في معهد ووهان للفيروسات، نظريات المؤامرة وغيرها من البيانات الزائفة التي تربط المعهد بأصل الفيروس. وأشار يوان إلى أن مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية في معهد ووهان للفيروسات هو المختبر الوحيد في الصين الذي يحتوي على أعلى مستوى للسلامة الحيوية «P4»، مضيفاً أن المعهد لديه قواعد ولوائح صارمة في البحث العلمي.

وفي الأثناء، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا، أمس الأول، «نعلم أن الصين فتحت تحقيقاً بالفعل، لكن لم تتم دعوتنا للمشاركة، على الرغم من مواصلتنا تقديم الطلبات للمشاركة إلى السلطات الصينية الطبية».

وكشف غاليا في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» البريطانية، الليلة قبل الماضية، أن السلطات الصينية لم تسمح للمنظمة العالمية بالوصول إلى وثائق مختبرين للفيروسات في مدينة ووهان، بؤرة انطلاق الوباء في ديسمبر الماضي. وشدد على أن المنظمة مهتمة جدًا بمعرفة كيفية ظهور الفيروس من أجل تفادي حصول وباء آخر.

(وكالات)