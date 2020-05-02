أطفال محجوزون وراء الأبواب برسم «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: ميرفت الخطيب

لهم عيون تتابع كل حركة من حركاتنا، وترصد أي شعور، أو ملمح قلق، أو لمحة خوف تغطي وجوهنا، أما آذانهم فهي أجهزة لاقطة للصوت مهما حاولنا الهمس، ونعتقد أنهم لاهون في قراءاتهم، أو ألعابهم، أو مشاهدتهم لفيلم، أو حتى نيام في سبات عميق، إلا أن أجهزة الاستشعار لديهم أقوى مما نتصور، وهم أكثر ذكاء بدرجات مما نعتقد.

إنهم أطفالنا الذين يعيشون معنا في الأزمة التي يمر بها العالم، وبالتالي قد يتفوقون عليك في معلوماتهم عن (كوفيد 19)، حتى من كان منهم بعمر لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مثل أحمد النقبي ذي الأربع سنوات، الذي يرفض أن يقبّله، أو يحتضنه أحد بسبب «الكورونا» التي يريد أن «يذبحها»، في حين يتململ شقيقه الأكبر فهد، ذو السبعة أعوام،، من البقاء في المنزل وعدم الخروج إلى الحديقة، إلا أنه يرفض أن يحتضنه أحد من أفراد الأسرة، معللاً بالقول: «هذا يقتل الناس».

كيف يشرح الأطفال فيروس كورونا؟ وماذا يعرفون عنه؟ تساؤلات عرضناها على مجموعة منهم، حيث قالت حلا أحمد، وعمرها اثنا عشر عاماً: تغيرت حياتنا جذرياً، وأصبحت مملة، والأيام متشابهة، حتى الأخبار متشابهة، كل يوم عدد من الإصابات، والوفيات، والمتعافين، ولا علاج في العالم كله. ما يصبّرني أني اشغل وقتي بالتعليم عن بعد، وأقرأ القرآن، وأمارس هواياتي، وأتواصل مع صديقاتي «بالواتس أب»، ويخفف عني أن العالم بأسره يعاني الحجر الصحي مثلنا، وأحمد الله أنني مع أسرتي، وأتمنى أن يجدوا علاجاً سريعاً للوباء. وأحاول أن أثقف نفسي أكثر حول الوباء، وطرق تقوية المناعة لمقاومته، وأهتم بغذائي، وأقرأ عن تاريخ الأوبئة في العالم، كي أعرف أكثر وأفهم حقيقة وضعنا، فمعرفة سبب وجودنا في هذا الحجر يعطينا الصبر، ومهما ضاقت صدرونا من الملل والروتين، إلا أنه أفضل من أن نصاب بالمرض، لا سمح الله.



صديقاتي ومعلماتي



شقيقتها الأصغر شهد أحمد، عمرها ثماني سنوات، حدثتنا قائلة: «كورونا» غير حياتنا تماماً، لم نعد نخرج من المنزل، ولا نذهب إلى الألعاب، حتى المدرسة لم نعد نتمكن من الذهاب إليها، أشتاق لصديقاتي ولمعلماتي، ولا يعجبني التعليم عن بعد أبداً، وأشعر بالملل، والضيق، وأحاول أن أتابع الأخبار لأعرف هل وجدوا علاجاً للمرض، ولكني أشعر بالضيق من زيادة عدد الإصابات، ومن عدم وجود علاج حتى الآن، فأتوقف عن متابعة الأخبار، وأشعر بالحزن لأننا في العيد لن نذهب إلى الألعاب، ولن أزور صديقاتي. وفي الوقت نفسه أشعر أحياناً بالاكتئاب، وأتوقف عن متابعة الأخبار، وأقرر أن أنسى «كورونا» تماما، وأفكر في أشياء إيجابية أكثر، وأشغل نفسي بدراستي، وهواياتي، لأني فعلاً كرهت هذا المرض الذي لم يجلب لنا سوى الضيق، والملل، والحجر الصحي، وأشعر بالحزن لأن الكثير من الناس فقدوا عملهم، ولم يعد معهم مال يكفي لسد احتياجاتهم.



عالم المستقبل



أحمد سعد 6 سنوات، عالم المستقبل، يحلل «الكورونا» ويرسمه باللون الأحمر، مشيراً أنه يريد أن يكتشف لقاحاً للوباء، واصفاً إياه بالفيروس الخطير الذي بدأ في مدينة ووهان، وأنه يعود ل2019 مفصلاً كل حرف من حروف (كوفيد 19)، ولكن هذا لا يعني أن أحمد لا يشعر بالخوف، بل في أحد الأيام استيقظ من نومه منزعجاً، وبادر أمه قائلاً: لم أعد أريد الذهاب إلى المدرسة مطلقاً، بل أريد التعلم عن بعد، وبعد محاولات لمعرفة سبب انزعاجه، وخوفه، علمت أمه أنه رأى في منامه معلمته، وقد أصابتها «الكورونا» وأنها سلمت عليه باليد فانتقلت العدوى إليه، لذا لا يريد العودة مجدداً إلى المدرسة.

يومها عمدت والدته إلى إجراء تجربة كانت رأتها على «الفيس بوك» بأن وضعت ماء في صحن ورشت فوقه القليل من البهار، ومن ثم وضعت مادة الكلور فابتعدت حبات الفلفل، وتراجعت للوراء، وشرحت لأحمد وشقيقته تمارا ذات الأربعة أعوام، أن التنظيف والتعميق يبعد الإصابة «بالكورونا». أما شقيقته تمارا الصغيرة فلها حكاية أخرى، فهي عندما تشعر بالانزعاج من والدتها تطلب منها الخروج خارج المنزل كي تأخذها «الكورونا».

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إيجابيات عدة

آمنة جاسم 14 سنة يزعجها أمر «كورونا» كثيراً، ولكن في المقابل ترى أن له إيجابيات أيضاً، خاصة اجتماع أفراد الأسرة سوياً طوال الوقت، وتناول الوجبات معاً، والمشاركة في الأنشطة المنزلية، والأهم من ذلك هو الحوار المتبادل.

وتعتبر آمنة أنه في السابق كان الجميع مشغولاً بعمله، واهتماماته، ولم تكن الأسرة تجتمع إلا في يوم العطلة، إنما اليوم اعتدنا على تواجدنا مع بعضنا بعضاً. وتستطرد قائلة: أنا لا أخاف من هذا الوباء لأنني وبقية أهلي نطبّق الإرشادات والتوجيهات، التي تطلبها الحكومة حفاظاً على صحتنا، وإذا ما حافظنا على التباعد الجسدي، وعدم الخروج من المنزل، وعدم زيارة الأهل، فبإذن الله، لن نصاب به، ولن ننقله إلى الآخرين. وبالنسبة إلى المدرسة تقول: من قبل كنت أشعر بالضيق من المدرسة، ومن الذهاب كل يوم، ولكن اليوم وبعد هذه التجربة، ومع التعليم عن بعد، وجدت أن المدرسة أفضل بكثير من التعلم عن بعد، خاصة التواصل الحقيقي مع المدرسات للحصول على شرح أفضل.



المرشدة التوعوية



تقى الحمادي، تلعب دور المرشدة التوعوية لبقية الأطفال في المنزل على الرغم من سنوات عمرها السبع، إلا أنها مدركة تماماً كل ما يحيط بفيروس (كوفيد 19)، فتقوم بوضع الكمامات، والقفازات، وتنبه بعدم التقبيل، أو الاحتضان، وطبعاً الغسل باستمرار، واستخدام المعقمات، وتطالع الكتب التي تحتوي على نصائح وإرشادات، كما تستعرض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد عن (كوفيد 19)، وقد يكون هذا الأمر نابعاً من خوفها من هذا الوباء لقولها: أخاف من «كورونا» لأنه يقتل الناس، وأنا لا أحب أن يموت أحد، خاصة من أهلي وأصحابي، لأني سأشعر بالحزن الشديد. ولا تقتصر توجيهات تقى على الأطفال الصغار بل - وبحسب والدتها- فهي تلاحق الجميع، وتسألهم أن يغسلوا أيديهم، ويعقموها، وأن يضعوا كمامات إذا خرجوا من المنزل، وترك أحذيتهم خارج البيت، وتعلق قائلة: لقد وجدت مهمة جديدة تضاف إلى اهتماماتها لكونها من الفرسان في الكشافة، ومتعودة على النظام وعلى إنجاز المهام على أكمل وجه.