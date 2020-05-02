الإمارات تدين هجوم سيناء وتتضامن مع مصر ضد الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365” وكالات

وجدت العملية الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء المصرية، وأسفرت عن استشهاد وجرح 10 عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي مدينة بئر العبد موجة من الإدانات العربية الواسعة للعملية، فيما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي،أمس الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت بؤرة إرهابية في إحدى المزارع بشمال سيناء. وأوضح أن العملية أودت بإرهابيين اثنين شديدي الخطورة، إثر تبادل إطلاق النار.

وأعلنت الإمارات صباح أمس، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف بعبوة ناسفة إحدى المركبات المدرعة للجيش المصري.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وقالت الوزارة إن الإمارات تؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أعربت الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبها، أدانت السعودية الحادث الإرهابي، معربة عن استنكارها للهجوم الإرهابي. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على تضامن المملكة التام مع مصر ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب.

بدورها، دانت البحرين بشدة الحادث الإرهابي، مؤكدة تضامن المملكة مع مصر ضد كل صور الإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تبذله من جهود دؤوبة لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره، دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي العملية الإرهابية، مؤكداً أن مصر أقوى من قوى الشر وستقهر كل العصابات التي تستهدف أمنها.

وفي السياق ذاته، دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، شهداء القوات المسلحة المصرية الذين سقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر.

وأكد أبو الغيط، في بيان، أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ عام 2013.

من جانبها، دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الحادث، وأكدت وقوفها مع مصر ضد الإرهاب.

وقتل إرهابيان وأصيب عدد آخر، في هجوم نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية أمس، على بؤرة إرهابية كانت تختبئ بأحد المزارع شمال سيناء، ردا على العملية الإرهابية التي استهدفت ليلة أمس الأول الخميس، سيارة عسكرية بلغم أرضي، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وثمانية جنود، وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له أمس، إن عناصر من القوات المسلحة، نفذت عملية نوعية، ضد هذه البؤرة الإرهابية، وتبادلت إطلاق النيران مع عناصرها، قبل أن يتم استهداف اثنين من التكفيريين شديدي الخطورة، عثر بحوزتهما على رشاش متعدد، وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر.



تشييع جثامين شهداء عملية بئر العبد



في الأثناء،شيعت محافظات، أمس الجمعة، جنازات شهداء عملية بئر العبد الإرهابية شمال سيناء، حيث خرج الآلاف في جنازات مهيبة لتشييع جثامين الشهداء، التي حملت على سيارات عسكرية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نعى ليلة أمس الأول شهداء العملية الإرهابية، مؤكدا أن المصريين قادرون على تحطيم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة، مشيرا إلى أن قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.