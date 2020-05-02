«كورونا» يواصل تفشيه عربياً.. وحالات الشفاء تزداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، القاهرة:”الخليج 365”، وكالات

ما يزال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يواصل تفشيه في دول المنطقة، بينما تسجل معدلات التعافي ارتفاعاً ملحوظاً، فيما أعلن الأردن أنه يتبع تباين الحظر بين الشامل ومنع التجوال كل يوم جمعة، والجزئي بعد السادسة مساء حتى العاشرة صباحاً باقي أيام الأسبوع، في حين أعلنت ولاية سنار السودانية إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى الولاية وثلاث محليات. وسجلت السعودية، أمس الجمعة، تراجعاً طفيفاً في الإصابات بفيروس كورونا بواقع 1344 حالة، «بينما سجلت أول أمس الخميس 1351 حالة»، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 24097 شخصاً، فيما تعافى 392 مصاباً.

شهدت حصيلة الإصابات بكورونا في الكويت ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث تم أمس، تسجيل 353 إصابة جديدة، ليصل مجموع الإصابات 4377 حالة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في الكويت، أمس، بأربع حالات وفاة جديدة، إلى 30 حالة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي أمس، شفاء 63 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1602 .

وأعلنت سلطنة عمان تسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2447 حالة،فيما تماثلت 495 حالة للشفاء.وأعلنت البحرين تعافي حالتين من كورونا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 1555 حالة .وأعلنت قطر أمس، تسجيل 687 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14096 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، فيما تم تسجيل 64 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1436 حالة.

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر،أمس، تسجيل 6 إصابات جديدة لسائقي شاحنات على الحدود، بينهم 3 أردنيين، بإجمالي 459 حالة، وارتفاع الشفاء إلى 374 متعافياً.

وقال جابر إن الأردن استطاع محاصرة واحتواء الفيروس، لكن هناك محاذير في الوقت نفسه من موجة ثانية، ولذلك لا تفريط في بعض الإجراءات بينها تباين الحظر بين الشامل، ومنع التجوال كل يوم جمعة، والجزئي بعد السادسة مساء حتى العاشرة صباحاً في باقي أيام الأسبوع.

وأكد جابر العمل على اتباع تدابير إضافية مع فتح قطاعات واسعة، وعودة آلاف الأردنيين من الخارج .



مصر تسجل أعلى حصيلة يومية



وأعلنت وزارة الصحة في مصر أمس، تسجيل 358 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء، ليبلغ إجمالي الإصابات 5895 حالة،فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة،ليصبح عدد الوفيات 406 ،في حين تم تعافي 1460 حالة.



تحذيرات من موجة ثانية



من جانبها ،أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 729 حالة بعد تسجيل أربع إصابات جديدة.

وحذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، من موجة ثانية من تفشي كورونا بسبب عودة الاحتجاجات.

وأعلن اليمن تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس .

وفي فلسطين،تم تسجيل 10 إصابات ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 517،كما تم تسجيل 3 حالات تعافٍ جديدة ما يرفع حصيلة التعافي إلى 102.



تمديد الحظر في سنار

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وأعلنت حكومة ولاية سنار السودانية عن إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى الولاية وثلاث محليات هي: الدندر، وشرق سنار، والسوكي، بعد ظهور إصابات مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وأمنت الحكومة على تمديد إغلاق الأسواق حتى الثامن من مايو، وتعليق الصلوات في المساجد والاكتفاء برفع الآذان.



ليبيا تسجل حالتي إصابة



وسجلت ليبيا أمس، حالتي إصابة بكورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 63 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 5 حالات، فيما تعافت 18 حالة.



ارتفاع الإصابات في المغرب



وسجل المغرب أمس، 106 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 4529 ، فيما تم تسجيل 71 حالة شفاء، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي تعافت إلى 1055 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة.

وأعلنت تونس، تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى41، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 994، في حين تعافى 305 أشخاص.