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شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة الإنسانية» توزع 69 ألف وجبة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب
وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أمس الجمعة 69 ألفاً و768 وجبة في أبوظبي في إطار مشروع الوجبات الرمضانية الجاهزة الذي أعلنت عنه، والذي ستوفر خلال 4.5 مليون وجبة طوال شهر رمضان المبارك للعمال في المناطق الصناعية في كل من أبوظبي والعين والظفرة.
صرح بذلك ل ”الخليج 365” مصدر مسؤول في المؤسسة، مشيراً إلى أن المناطق الصناعية أمس شهدت توزيع 38 ألفاً و500 وجبة في منطقة المصفح الصناعية في أبوظبي، وتوزيع 17 ألفاً و439 وجبة في مدينة العين في 4 مواقع حيث تم توزيع 13439 وجبة في الخرير و300 وجبة في الهير و400 وجبة في الشويب و3300 وجبة في صناعية العين.
وأشار إلى أن المؤسسة تتعاون في إعداد الوجبات مع 277 مطعماً و79 أسرة مواطنة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تقوم بدور مهم جداً خلال عملية التوزيع على العمال.
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