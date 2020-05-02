الدستور لا يحول دون ممارسة «الوطني» مهامه البرلمانية عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن مواد الدستور «75 و 86 و 87» بخصوص انعقاد المجلس في مقر عاصمة الاتحاد، وعلانية جلسات المجلس ومداولاته السرية، وحضور أغلبية الأعضاء والتصويت لا تحول دون ممارسة المجلس الوطني الاتحادي مهامه البرلمانية المنصوص عليها في هذه المواد، عن بعد، باستعمال وسائل التقنية الحديثة مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا الخصوص.

أشارت المحكمة إلى أن الظروف الطارئة التي تعيشها الدولة نتيجة جائحة فيروس كورونا دفعت الدولة إلى مواجهة أوضاع قاهرة أو ملحة خلال تلك الفترة العصيبة واتخاذ تدابير وقائية، والتي استعملتها جميع مؤسسات الدولة في أدائها الحكومي والمؤسسي التواصل المرئي بين موظفيها أو المتعاملين معها عن بعد، بوسائل التقنية الحديثة والتواصل المرئي خشية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا وتفادي آثاره الوخيمة حال تواجدهم مجتمعين في مكان واحد، وإذا كانت الحالة الطارئة والضرورية الملحة التي فرضها هذا الفيروس قد توفرت موجباتها وحالاتها الاستثنائية بالمجلس الوطني الاتحادي سواء فيما يتعلق بجلساته وكيفية انعقادها والحصول على أغلبية أعضائه وتحقق مبدأ علانية الجلسات أو سريتها، وإزاء تلك الحالة الاستثنائية الطارئة فإن المجلس الوطني الاتحادي ليسوغ له المبرر في أداء مهامه البرلمانية والتشريعية على سبيل الاستثناء، عن بعد باستعمال وسائل التقنية الحديثة، بما يتفق مع طبيعة المرحلة الآنية والطارئة التي تمر بها الدولة، على أن يكون نطاق هذا الاستثناء رهناً ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً، وليس في ذلك ما ينطوي على مساس بالنصوص الدستورية السالفة.

جاء قرار المحكمة رداً على رسالة وجهها صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 16 إبريل/نيسان 2020 يطلب فيها تفسير المواد 75 و 86 و 87 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المتصلة بآلية عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي.

وأشار صقر غباش في الرسالة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 أدت إلى وجود مجموعة من الصعوبات التي تواجه المجلس الوطني الاتحادي في أداء مهامه الدستورية والبرلمانية، من خلال عقد جلساته المعتادة بمقر العاصمة في أبوظبي، خصوصاً ما يتعلق بهذه المهام في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه، ومنها ما يجب نظره على وجه الاستعجال، في هذه الظروف، طبقاً للنظم القانونية المعمول بها أمام المجلس، وطبقاً لما تتطلبه الحكومة من إنجاز بعض المشروعات التي تستلزمها ظروف المرحلة الحالية، وقد تمثلت هذه الصعوبة في عدم إمكانية عقد المجلس الوطني الاتحادي لجلساته العامة، نظراً للخطورة الصحية الكبيرة كما أفادت ووجهت بذلك الجهات المعنية بالدولة لعقد الجلسات العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالطريق المعتاد؛ حيث يجتمع داخل القاعة الواحدة ما لا يقل عن 55 فرداً في الجلسة المنعقدة في مكان واحد يضم كل هذا العدد.

وجاء في الرسالة؛ حيث إن المجلس الوطني الاتحادي يعتزم لمواجهة الظروف الطارئة والقاهرة، أن يعقد جلساته عن بعد، ولما كانت المواد 75 و 86 و 87 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تثير الكثير من التفسيرات والمبادئ القانونية التي يلزم الوقف عليها لتوفير كل الضمانات الدستورية للجلسات عن بعد بوسائل التقنية الحديثة التي لا مفر منها لكي يمارس المجلس عقد جلساته العامة المطلوبة في الوقت والظرف الحالي.

وأشار غباش في الرسالة إلى أن المادة 75 من الدستور نصت على أنه «يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناء أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد، بناء على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعاً، وبموافقة مجلس الوزراء»، فلما كان المجلس الوطني الاتحادي يعتزم أن يعقد جلساته عن بعد وباستخدام وسائل التقنية الحديثة ما يعني، دستورياً أن هذه الجلسات لن يتحقق انعقادها بمقر عاصمة الاتحاد، وأنه سيتوفر فيها شرط الاستثناء الدستوري، بالانعقاد خارج مقر العاصمة بناء على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء جميعاً، وموافقة مجلس الوزراء؛ وحيث إنه وإن كان الرأي متفقاً على أن هذه المادة تسمح للمجلس، استثناء، أن يعقد جلساته في أي مكان آخر داخل الاتحاد «أي في أي مكان غير مقر العاصمة» إلا أن الاختلاف في الراي والتفسير قام حول كيفية الحصول على رأي أغلبية أعضاء المجلس جميعاً لتطبيق هذا النص.

وأوضحت الرسالة أن المادة 86 من الدستور تنص على أن «جلسات المجلس علنية، وتنعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة، أو رئيس المجلس، أو ثلث أعضائه»؛ حيث أكدت تلك المادة على مبدأ علانية الجلسة، وهناك تفسير يرى أن نشر أعمال الجلسة في وسائل الإعلام يكفي لتحقيق مبدأ العلانية، لأنه يحقق إطلاع المواطن على ما دار في الجلسة.

وكان المجلس الوطني الاتحادي سبق أن أعلن عن عقد جلسته السابعة عن بعد بتاريخ 21 إبريل/نيسان الماضي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشان التعاونيات، وقبل موعد الجلسة بيوم قرر تأجيل عقد الجلسة، وذلك حتى وصول تفسير المحكمة الاتحادية العليا.