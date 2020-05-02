دعوة أممية إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طرفي النزاع إلى استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» -عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر-بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخريطة الأممية،فيما تقدّم المحامي، غسان المولى، بوكالته الرسمية عن هنيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، بطلب إخلاء سبيل موكله إلى المجلس العدلي بعد أن مرّ على توقيفه أكثر من خمس سنوات.

وأشارت البعثة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول الخميس، إلى وجوب «اغتنام الطرفين الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية فوراً، واستئناف المحادثات العسكرية»، وذلك بالاستناد إلى «الدعوات المختلفة لوقف إطلاق النار» خلال شهر رمضان ولمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

كما دعا البيان «الدول التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها الأسلحة والمرتزقة والمجتمع الدولي ككل إلى استخدام النفوذ لضمان الالتزام بحظر التسليح المفروض على ليبيا وإنفاذه».

يشار إلى أن حكومة الوفاق كانت أعلنت، الخميس، رفضها «الهدنة» التي دعا إليها قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر. واشترطت «الوفاق» بأن «أي وقف للنار وصولاً إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية تفعّل عمل لجنة 5+5»، التي دعت الأمم المتحدة إلى استئنافها، وفق قولها.

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (5 أعضاء من قوات الجيش الوطني الليبي و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق) أقِرّت ضمن حوارات جنيف في فبراير/‏ شباط، بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، واجب اتباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة، إلا أن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.

من جهة أخرى،تقدّم المحامي، غسان المولى، بوكالته الرسمية عن هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، بطلب تخلية سبيل لموكله إلى المجلس العدلي بعد أن مرّ على توقيفه أكثر من خمس سنوات.

وفي السياق، أوضحت مصادر قضائية مطّلعة على القضية ل«العربية.نت»، «أنها المرّة الأولى منذ عامين التي يقدّم فيها فريق الدفاع عن القذافي طلباً بتخلية سبيله»، مشيرة إلى أن الجديد في القضية، هو تقديم وكيل القذافي تعهداً أمام القضاء اللبناني بأن يُدلي هانيبال بمعلومات عن الإمام الصدر ورفيقيه إذا توافّرت لديه، وذلك بعد إخلاء سبيله لدى القضاء اللبناني».

إلى ذلك، أكدت المصادر القضائية»أن هنيبال متمسّك بأقواله منذ اليوم الأوّل على توقيفه بأنه لا يعرف شيئاً عن مصير الصدر ورفيقيه، حيث كان يبلغ من العمر سنتين عندما اختفى. (وكالات)