الإمارات وعلم الفضاء

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محمد خليفة

لم يكن علم الفلك بعيداً عن السياسة، فمنذ أقدم العصور استخدم الإنسان هذا العلم لخدمة أغراض سياسية، فكان الملوك يعتمدون على المنجمين والعرافين في العديد من القضايا، منها على سبيل المثال اختيار الوقت المناسب لخوض المعارك، ثم ظهرت نظريات تدرس الكون بما فيه من مجرات وكواكب، وفق أسس علمية فيزيائية، وكان أهمها، نظرية الجاذبية، ومن ثم جاءت النظرية النسبية للعالم إلبرت إينشتاين، والتي قدمت رؤية عميقة للعلاقة بين الزمان والمكان في الكون.

بيد أن علم الفلك انتقل إلى مرحلة جديدة مع عالم الفيزياء ستيفن هوكنج الذي رحل عن عالمنا مؤخراً؛ حيث قدم هذا العالم رؤية تحليلية متكاملة لنشأة الكون في كتابه «التصميم العظيم».

والواقع أن أفكار العلماء ونظرياتهم كانت هي المحرك لكل السياسات الدولية بخصوص استكشاف الفضاء؛ حيث أصبح هذا الحيز مهماً جداً في العصر الحديث، فعبره تتم مراقبة الأرض بكل ما فيها، وتتبع ظواهرها الجغرافيّة، ومعرفة ما قد تتعرض له من أخطار، كما تتم عمليات الاتصال الإلكتروني بين مشرق الأرض ومغربها، وكل ذلك من خلال الأقمار الصناعية التي تم تصميمها انطلاقاً من تلك النظريات العلمية، كما أن الفضاء بات ينظر إليه اليوم بوصفه فرصة كبيرة ينبغي استغلالها على أكمل وجه، فهناك من العلماء من يرى فيه طاقة تكفي لإمداد الأرض إلى ما لا نهاية، لكن الأهم من ذلك هو البحث عن كوكب آخر قابل للحياة غير الأرض التي باتت تضيق على ساكنيها، وباتت معرضة لأخطار جسيمة؛ بسبب الأسلحة الذرية والنووية الموجودة لدى الكثير من الدول.

ولعل السباق الأساسي بين الدول اليوم هو للوصول إلى ذلك الكوكب الموعود، وربما ذلك لم يعد بعيداً بعد أن تم تطوير وسائل النقل، وأصبحت سرعاتها تتزايد بشكل مستمر، وحرصاً من قادتنا على أن تظل الإمارات دائماً في قلب الحدث؛ قررت دولة الإمارات الدخول إلى عالم الفضاء؛ للمساهمة في استكشافه، والحصول على مكانة لها فيه. وقد حققت خطوات واسعة على طريق التقدم والارتقاء، ونجحت في امتلاك ناصية التقنية التي تعد محرك الاقتصاد في عالمنا الراهن، ويعد مشروع الفضاء أحد أهم المشاريع التي تفاخر بها الإمارات؛ لأنها الدولة العربية الأولى التي تدخل هذا المجال، وتنجح في وضع استراتيجية فضائية متكاملة تقوم في البداية على إرسال مسبار إلى المريخ في يوليو/تموز القادم، ليكون ذلك فاتحة الأمل لدخولها عصر الفضاء، وفي إطار التحضير لإرسال هذا المسبار إلى الكوكب الأحمر في الموعد المحدد، وعلى الرغم مما تعانيه الإمارات وأغلب دول العالم من جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، فقد تم، في 24 إبريل/نيسان، إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق المسبار؛ وذلك بعد نقله من «مركز محمد بن راشد للفضاء» في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة «تانيغاشيما» اليابانية؛ وذلك تحت إشراف فريق من المهندسين الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل؛ وذلك استعداداً لإطلاقه إلى وجهته في يوليو، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة هذا الإنجاز: «مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء ... الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط ... بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون.. وبأن لا شيء مستحيل.. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء». وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد دخلت بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في يوليو 2014، يقضي بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم «مسبار الأمل». ومن المخطط أن يصل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جرى التخطيط والإدارة والتنفيذ لمشروع المسبار على يد فريق إماراتي، وقام مركز محمد بن راشد للفضاء بتطوير المسبار بالتعاون مع شركاء دوليين، ويقطع المسبار «أمل» من الأرض إلى المريخ أكثر من 600 مليون كيلو متر في رحلة تستغرق من سبعة إلى تسعة شهور، وهو مزود بتقنيات كثيرة تمكّنه من الوصول إلى هدفه ومن ثم البدء بعملية الاستكشاف وإرسال الصور. ويهدف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، إلى رسم صورة واضحة وشاملة حول مناخ هذا الكوكب، ودراسة أسباب تلاشي الغلاف الجوي له ومراقبة الظواهر الجوية عليه مثل: العواصف الغبارية وتغيرات درجات الحرارة وتنوع أنماط المناخ، والأسباب الكامنة وراء تآكل سطح الكوكب، وسيتم التنسيق بين فريق عمل مشروع الإمارات والمجتمع العلمي العالمي.

وها هي دولة الإمارات اليوم تنمو عمرانياً وتنهض تنموياً وعلمياً لتكون مستقبلاً أكثر نهوضاً وغداً أكثر إشراقاً برعاية القيادة الرشيدة.

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