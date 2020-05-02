المراكز الأمريكية: مليون و62 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 62 ألف وفاة

(رويترز) - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن مليونا و62446 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا وذلك بزيادة 30787 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل.
والأرقام المعلنة هي الأحدث حتى الثلاثين من أبريل نيسان مقارنة باليوم السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة البيانات التي تنشرها كل ولاية على حدة .
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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