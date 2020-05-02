شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تصادم طائرة بأخرى فى مطار حمد الدولى بقطر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصادمت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية القطرية فى مطار حمد الدولى، واللتان لم يكنا على متنهما أى مسافرين أو بضائع، بينما أشار التقرير إلى أن السبب وراء ذلك سوء الأحوال الجوية.

وذكرت شبكة CNN، عبر موقعها الإلكتروني، أن كاميرات المراقبة التقطت لحظة تصادم الطائرتين بقوة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث العواصف والرياح الشديدة وصلت سرعتها إلى 70 عقدة.

وفى وقت سابق إصايب 23 عاملاً فى أحد المستشفيات بقطر التى تم تجهيزها للتعامل مع إصابات كورونا، بعد انهيار خيام ملحقة بتلك المستشفى كانت مدشنة بهدف توسعتها لاستيعاب المصابين الجدد الذين يتزايدون بشكل شبه يومي.

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وبحسب ما نشرته صحيفة "جلف تايمز"، تسببت رياح متوسطة شهدتها الإمارة ليل أمس الخميس فى انهيار خيمتين تم إنشائهما بمستشفى فى المنطقة الصناعية القطرية.





ولم يصب أي من المرضى، ومعظم الجرحى كانوا من العاملين في المستشفى والذين أصيبوا بجروح أثناء عملية نقل المرضى في المنشأة التي تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب غرب وسط الدوحة، وفق ما نقلت الصحيفة عن وزارة الصحة.

وأعلنت قطر التي يوجد فيها مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 عن 12 حالة وفاة و14096 إصابة بوباء كورنا.