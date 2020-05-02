الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات إنسانية في الخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365 وزّع الهلال الأحمر التركي، الجمعة، مساعدات إنسانية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي إلى السودان، سردار يلماز، للأناضول، إنهم وزعوا 950 طردا يتضمن موادا غذائية على مكفوفين وذوي احتياجات خاصة. وأوضح أن 300 طردا من بين المساعدات وزعت في مدينة أم درمان شمال الخرطوم. ويهدف الهلال الأحمر التركي إلى توزيع 5 آلاف طرد غذائي في السودان طوال شهر رمضان المبارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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