للمرة الأولى.. الأذان يصدح عبر المكبرات في كندا

تورونتو / الخليج 365

سمحت السلطات الكندية للمرة الأولى في رمضان، بإذاعة الأذان من المساجد والجوامع في بعض الأوقات، عبر مكبرات خارجية.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن البلديات في مدن تورونتو وإدمونتون وأوتاوا وهاميلتون، سمحت للمساجد اعتبارا من بداية رمضان وطوال الشهر الفضيل، بإذاعة أذان الظهر والعصر والمغرب عبر مكبرات الصوت، بعد تلقيها طلبات من الجاليات المسلمة بهذا الخصوص.

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وقال خطيب وإمام مسجد ماونتين في مدينة هاميلتون سيد تورا، للأناضول: "يعد اليوم تاريخيا للجالية المسلمة في كندا، فلأول مرة يصدح الأذان بشكل يجعل جيراننا قادرين على سماعه".

وأضاف: "لدينا تصريح بإذاعة الأذان طوال شهر رمضان، ولكننا نسعى جاهدين ليبقى الأمرعلى هذا النحو بعد رمضان".

وأوضح تورا، أن القائمين على المساجد في المدن الأخرى بإمكانهم الحصول على التصريح في حال تقدموا بطلبات مشابهة للبلديات المعنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.