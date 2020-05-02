صالح: الوضع بليبيا على شفير الهاوية والروس من طلبوا الهدنة

وليد عبد الله / الخليج 365رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، قال خلال لقاء قبلي:

- الأسابيع المقبلة ستنقل الحرب لمرحلة جديدة استنادا إلى تقرير روسي

- الروس طلبوا من حفتر إصدار بيان يقترح فيه إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وطلب الهدنة، ووقف القتال حول طرابلس

- معلومات وردت من خلال تقرير الروس تفيد بأنه سيتم في الأمم المتحدة في أقرب وقت، تأكيد أن حكومة الوفاق تعتبر هيكلا شرعيا

قال رئيس مجلس النواب في طبرق الليبية عقيلة صالح، إن الروس طلبوا من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر طلب هدنة إنسانية؛ لأن الأوضاع على الأرض صعبة.

جاء ذلك في مقطع فيديو مسرب لصالح، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقائه مشايخ قبيلة "العبيدات" بمدينة القبة، شرقي البلاد، الأربعاء.



وقال صالح، نقلا عن تقرير روسي يقيّم الحالة، إن "الوضع صعب، والأسابيع المقبلة ستنقل الحرب إلى مرحلة جديدة".

وأضاف أن التقرير أشار إلى تعرض امدادات قوات حفتر المتجهة إلى ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) للقصف، وأن الوضع على شفير الهاوية.

ولفت صالح إلى أن الروس طلبوا من حفتر، إصدار بيان يقترح فيه إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وطلب الهدنة، ووقف القتال حول العاصمة طرابلس.



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كما أشار إلى أن الروس تقدموا بأوارق مكتوبة، وطلبوا منه إصدار بيان يتوافق مع قرار مؤتمر برلين حول بدء إنشاء مجلس رئاسي جديد، والدعوة إلى وقف الأعمال القتالية في طرابلس.

وتابع أن معلومات وردت من خلال تقرير الروس، تفيد بأنه سيتم في الأمم المتحدة، في أقرب وقت، وربما هذا الأسبوع، تأكيد أن حكومة الوفاق تعتبر هيكلا شرعيا.



والإثنين، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكما لليبيا، في خطوة رأى فيها مراقبون إسقاطا لبرلمان طبرق الذي يترأسه صالح، واتفاق الصخيرات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.



وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.



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