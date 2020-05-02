لبنان.. إصابة عنصري أمن بإطلاق نار من مجهول

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي اللبناني، أحدهما ضابط، الجمعة، إثر إطلاق مسلح مجهول النار تجاههما عند حاجز أمني، وسط البلاد.
وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية، بأن عناصر الأمن عند حاجز بمنطقة "ضهر البيدر" في البقاع، حاولوا إيقاف سيارة رباعية الدفع للاطلاع على أوراق الهوية الثبوتية لشخصين كانا بداخلها، إلا أنهما لم يمتثلا، وبادر أحدهما بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية.
وذكرت أن الشخصين تركا سيارتهما على بعد أمتار بسبب تعطلها بشكل مفاجئ، واستوليا على سيارة تتبع لقوات الأمن وفرا إلى جهة مجهولة.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن بدأت عمليات بحث عن الشخصين والتحقيق بمجريات الحادث.
ولم تعلق أي جهة رسمية فورا على الحادثة.
ونادرا ما تقع مثل هذه الحوادث في لبنان، البلد الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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