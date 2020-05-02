إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين بالقدس وتعتدي على آخرين

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، 4 فلسطينيين في منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، أنّ شرطة "حرس الحدود" الإسرائيلية، اعتقلت مواطنا وأبناءه الثلاثة، بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العامود (أحد أبواب المسجد الأقصى).

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ولم يتسن معرفة سبب الاعتداء على الشبان أو سبب الاعتقال.

كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عدد من الفلسطينيين إثر اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.

وتقوم الشرطة الإسرائيلية باعتقالات يومية في مدينة القدس، طالت سابقا مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ المدينة عدنان غيث.

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