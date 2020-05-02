قطر تنافس السعودية في استضافة نهائيات كأس آسيا 2027

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

باتت قطر المنافس الوحيد للسعودية في سباق الفوز بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعد أن تقدمت، الجمعة، رسميا بطلب استضافة النسخة ما بعد المقبلة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، إن بلاده تقدمت بطلب لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها.

وكانت السعودية هي الوحيدة التي تقدمت بطلب التنظيم بشكل رسمي، قبل أن تدخل قطر ضمن المرشحين.

وسبق لقطر استضافة البطولة الآسيوية في مناسبتين (1988 و2011)، فيما تأمل السعودية تنظيم البطولة للمرة الأولى.

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ومن المقرر أن تحسم اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي هوية الفائز بالاستضافة العام المقبل، بعد أن مددت الموعد النهائي لتقديم ملف الترشح حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وأبدت كل من أوزبكستان والأردن والعراق رغبتها كذلك في تنظيم الحدث الكروي الأبرز في القارة الآسيوية، لكن تفشي فيروس كورونا وما خلفه من خسائر اقتصادية، قد يدفع تلك الدول إلى عدم التقدم نحو هذه الخطوة بشكل جدي.

هذا وتتنافس الدوحة والرياض أيضا على حق استضافة النسخة 21 من دورة الألعاب الآسيوية 2030، عقب أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي ترشح العاصمتين في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الفائت.

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