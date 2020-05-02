العراق: تسجيل حالة وفاة و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة. وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن إجمالي المصابين في عموم العراق بلغ 2153 حالة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 94 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1414 بعد تسجيل 39 حالة شفاء اليوم ايضا.

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