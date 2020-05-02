فرنسا تسجل 218 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 24594

باريس (رويترز) - قال مسؤول كبير بقطاع الصحة في فرنسا إن عدد الوفيات بفيروس كورونا زاد 218 شخصا ليصل الإجمالي إلى 24594 يوم الجمعة مشيرا إلى استمرار تراجع عدد الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة.
وتراجع عدد المصابين الخاضعين للعلاج في المستشفيات إلى 25887 شخصا مقابل 26283 يوم الخميس وانخفض أيضا عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة إلى 3878 مقابل 4019. ويعكس الرقمان انخفاضا مستمرا منذ أكثر من أسبوعين.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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