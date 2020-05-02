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الخارجية السودانية تدين الهجوم الإرهابى فى سيناء وتؤكد تضامنها مع مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الخميس، في منطقة بئر العبد، شمال مدينة سيناء، والذي أدى إلى وقوع عدد مقدر من الضحايا والمصابين.

 

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وقالت الخارجية السودانية في بيان لها، إن هذا العمل الإجرامي يستهدف أمن جمهورية مصر العربية، وسلامة شعبها، ويشكل إمعاناً من طرف الجماعات الإرهابية في إنتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

 

وأكدت الوزارة، تضامن السودان الكامل مع مصر، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرار وسلامة شعبها، وتقدمت بأصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا وتتمنى للمصابين عاجل الشفاء.

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