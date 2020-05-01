- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. «بلدية أضم» تغلق «قرية الجويني» بعد تسجيل حالات مُصابة بكورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
أغلقت شرطة وبلدية محافظة أضم، منافذ الطرق المؤدية لقرية الجويني بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وذكرت مصادر، أنه لم يتبقَّ سوى مدخل واحد للقرية تم تأمينه بوضع “بركس” وتجهيزه بالكامل وإيصال التيار الكهربائي له؛ ليتم استخدامه كمقر لأفراد الشرطة التي باشرت مهام عملها في ضبط الحركة ومنع الخروج من القرية إلا للضرورة.
وكانت قرية الجويني قد سجلت أربع حالات مصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي؛ في حين كان سكانها مستمرون في الخروج للقرى المجاورة، الأمر الذي دعا إلى صدور التوجيهات للجهات المعنية بإغلاق القرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. «بلدية أضم» تغلق «قرية الجويني» بعد تسجيل حالات مُصابة بكورونا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.