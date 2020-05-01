إصابة 23 شخصا في انهيار خيام مستشفى ميداني في قطر

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الدوحة: جرح 23 عاملا في أحد المستشفيات القطرية عندما انهارت خيام ملحقة بالمستشفى بهدف التوسعة لعلاج مرضى كوفيد-19 جراء عاصفة قوية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأدت الرياح التي وصلت سرعتها الى 72 كيلومترا في الساعة الخميس الى انهيار خيمتين كان قد تم إنشاؤهما في حرم مستشفى حزم مبيريك العام في المنطقة الصناعية القطرية، وفق ما أفادت صحيفة غالف تايمز.

ولم يصب أي من المرضى ومعظم الجرحى كانوا من العاملين في المستشفى الذين اصيبوا بجروح طفيفة أثناء عملية نقل المرضى في المنشأة التي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غرب وسط الدوحة، وفق ما نقلت الصحيفة عن وزارة الصحة.

كما تسببت الرياح الشديدة في قطر بدفع طائرة "بوينغ 787" تابعة للخطوط الجوية القطرية للاصطدام بطائرة بوينغ "آي 350" في مطار حمد في الدوحة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

والمنطقة الصناعية المكتظة بالسكان والتي تضم غالبية العمال المهاجرين كانت مركز تفشي فيروس كورونا في قطر.

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وأعلنت قطر التي يوجد فيها مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 عن 12 حالة وفاة و 14,096 إصابة بكوفيد-19.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى حسين إسحاق إن الحادث تتم معالجته "بجدية بالغة" وقد تم فتح تحقيق.

ونقلت عنه صحيفة "غالف تايمز" قوله إن موظفي المستشفى "ساعدوا في ضمان عدم إصابة أي من المرضى الذين تم نقلهم بأمان إلى مستشفيات أخرى".

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