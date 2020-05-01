امتحانات مدارس الإمارات الاسبوع المقبل

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ابوظبي: اعتمدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية على أن تبدأ في 4 أيار/مايو الجاري، بحسب بيان أصدرته الوزارة الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات المركزية التي تأتي ضمن منظومة التعليم عن بعد، تعد "بمثابة اختبارات قصيرة بديلة عن امتحان نهاية الفصل للصفوف من 4 إلى 11.

أما بالنسبة للصف الثاني عشر "فستطبق للطلبة اختبارات قصيرة مركزية بالإضافة إلى امتحان نهاية العام وستكون موحدة مركزية"، وفقا للبيان.

وأضافت انه تحسبا لأي طارئ ستقوم الوزارة بتنفيذ اختبارات مركزية مرة أخرى "تعويضية" وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.

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وكانت وزارة التربية والتعليم نفذت الشهر الماضي تدريبا إلكترونيا تجريبيا إلزاميا لقياس فعالية نظام الاختبارات الإلكترونية لطلبة المدارس الحكومية من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر ولجميع المسارات التعليمية.

وكانت الإمارات أغلقت في آذار/مارس الماضي المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وطلبت من المؤسسات التعليمية ممارسة مهامها عن بعد.

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