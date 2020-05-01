دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بريطانيا تقول إنها وصلت لهدف توفير مئة ألف فحص لفيروس بريطانيا تقول إنها وصلت لهدف توفير مئة ألف فحص لفيروس كورونا يوميا

لندن (رويترز) - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الجمعة إن بريطانيا وصلت لهدف إجراء مئة ألف فحص كورونا يوميا بنهاية أبريل نيسان.

وذكرت بيانات حكومية أنه "خلال 24 ساعة، حتى الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة تم إجراء 122347 فحصا في المملكة المتحدة" وذلك مقابل 81611 في اليوم السابق.

وكان هانكوك قد رصد هدف توفير مئة ألف فحص يوميا بنهاية أبريل نيسان.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)