دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة: ارتفاع وفيات وزارة: ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3258

اسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الجمعة أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد 84 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3258.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس زاد 2188 ليصل إجمالي الإصابات إلى 122392 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حتى الآن 53808، كما وصل إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى 1.075 مليون فحص.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)