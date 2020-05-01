أبو مازن: الإرهاب لن ينال من مصر الكنانة وجيشها العظيم خط الدفاع الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس دولة فلسطين، محمود عباس أبو مازن، الهجوم الارهابي الذى وقع أمس الخميس، جنوب مدينة بئر العبد فى سيناء. Advertisements وقدم أبو مازن - بحسب وكالة الأنباء الرسمية - باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني خالص العزاء بشهداء الجيش المصري الأبرار الذين ارتقوا خلال قيامهم بواجبهم الوطني، داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع المصابين الأبطال، وأن يلهم اهالي الشهداء الصبر والسلوان. وشدد الرئيس الفلسطينى على أن الارهاب لن ينال من مصر الكنانة، وأن جيشها العظيم سيبقى خط الدفاع الأول لمصر والأمة العربية.

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