شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية اليمينة تدين حادث بئر العبد الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية اليمينة بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بجنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من افراد الجيش المصرى.وفق سبأ.

وأكدت وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، وتعبر عن دعمها الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وجددت موقف اليمن الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

ومن أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الحادث الإرهابي فى بئر العبد، وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع مصر في كل الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب . Advertisements وقدّم الأمين العام تعازيه لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وفى أول تعليق لها على الحادث الغاشم أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب.