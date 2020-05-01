شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: مؤشر سرعة انتقال كورونا بين المواطنين يهبط إلى 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، أن مؤشرا إيجابيا سجلته المنظومة الصحية الوطنية بالبلاد يتعلق بتقلص مؤشر سرعة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وأوضح اليوبى فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أن مؤشر سرعة انتقال المرض بالمغرب يقترب من نسبة 1%، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يوجد اليوم بين 1.04 و1.07%.

ودعا المسؤول بوزارة الصحة المغربية إلى المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد الوقاية الصحية، إلى حين التحكم والقضاء على فيروس كورونا.

وتعتمد الحكومة المغربية على مؤشر فيروس كورونا "R0" للحسم في رفع الحجر الصحى بعد 20 مايو الجاري، إذ أكد وزير الصحة المغربى أن تمديد الحجر الصحى أو رفعه يعتمد على استقرار مؤشر (R0) لأسبوعين، وعدد المصابين، وعدد الحالات الإيجابية المخبرية بعد توسيع الكشف على المصابين المحتمَلين.

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وكان هذا المؤشر في بداية شهر مارس لماضى في حدود 2% بالمغرب، وبعدها وصل إلى 1,70 ثم 1,40%، والآن ما بين 1.04 و1.07%؛ بينما تنتظر وزارة الصحة المغربية أن ينخفض هذا المؤشر إلى 0.5% لإعطاء الضوء الأخضر إلى الحكومة المغربية من أجل إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية.

من جهة ثانية، أورد اليوبى أن من بين 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، 108 منها جرى اكتشافها عن طريق تتبع المخالطين، أى بنسبة 74% من الحالات الجديدة.

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أن الحالات الجديدة، وأغلبها من المخالطين، يتم اكتشافها دون أن تظهر عليها أي أعراض مرضية مرتبطة بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية سجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 171 حالة، فيما تم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1083 حالة.