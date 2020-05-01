اليمن.. هادي يوجه محافظ سقطرى لتثبيت الأمن في الجزيرة

مبارك محمد / الخليج 365

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجمعة، محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، إلى ضبط الأوضاع وتثبيت الأمن في الجزيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هادي مع محافظ سقطرى، بعد ساعات من الحديث عن توصل القوات الحكومية إلى اتفاق مع مسلحين تابعين لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، لإنهاء التوتر العسكري المتصاعد بالجزيرة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد اطلع هادي خلال الاتصال، على تطورات الأوضاع في سقطرى، وأكد أهمية وحدة الصف في الجزيرة.

ودعا الرئيس اليمني، محافظ سقطرى إلى ضرورة ضبط الأوضاع في المحافظة ليسود الأمن والاستقرار فيها.

من جانبه، أطلع محروس الرئيس هادي على جملة التطورات في المحافظة.

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وفي وقت سابق الجمعة، كشف مسؤول محلي في سقطرى، للأناضول، عن توصل القوات الحكومية إلى اتفاق مع مسلحين تابعين لـ"الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، لإنهاء التوتر العسكري بالجزيرة.

فيما لم يصدر أي إعلان من جانب الحكومة اليمنية أو المجلس الانتقالي، حول الاتفاق.

واندلعت اشتباكات عنيفة الجمعة، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، بين القوات الحكومية من جهة، ومتمردين ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، عقب محاولة الأخيرين اقتحام مدينة حديبو عاصمة سقطرى.

وتأتي هذه التطورات في سقطرى الواقعة في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية، عقب إعلان المجلس الانتقالي، السبت الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وتشهد سقطرى، بين الحين والآخر، محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات "المجلس الانتقالي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

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