القوات التركية تضبط أسلحة جنوب شرقي البلاد وشمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر جنوبي شرقي البلاد، وشمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن قوات حرس الحدود في بلدة شمدنلي بولاية هكاري (جنوب شرق)، تعاملت مع 4 مشتبهين بالمنطقة يعتقد أنهم مهربون.



وأوضحت أن القوات التركية عثرت خلال أعمال البحث والتمشيط، على بندقيتين آليتين، و29 بندقية شبه آلية، و17 مسدسا، بمنطقة قريبة من نقطة حدودية.



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وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة، أن الجيش التركي عثر خلال أعمال التمشيط على بندقيين من طراز "إم-16"، وبندقية كلاشنكوف، وقاذفة صواريخ محمولة، و15 قنبلة يدوية، و4 جعب، و18 مخزن ذخيرة، في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.