لمنع تفشي كورونا.. الحوثيون يفرجون عن 35 سجينا

شكري حسين/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثيين" اليمنية، الجمعة، الإفراج عن 35 سجينا في 7 محافظات خاضعة لسيطرتها، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، أن السلطات القضائية أفرجت عن 35 سجينا في 7 محافظات (لم تحددها)، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن جميع السجناء المفرج عنهم كانوا يقضون عقوبات مختلفة بالسجن على خلفية قضايا مالية.

وذكرت أن الغرفة التجارية في صنعاء عملت على تسديد ما على السجناء المفرج عنهم من حقوق مالية بلغت قيمتها 25 مليون ريال يمني (نحو 100 ألف دولار).

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والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس في محافظة عدن (جنوب)، من أصل 6 إصابات تم تسجيلها بمناطق سيطرة الحكومة، بحسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا (حكومية).

ودعا المتحدث باسم لجنة الطوارئ علي الوليدي، الخميس، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن، ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على جماعة "الحوثيين" لتكشف عن حالات كورونا المسجلة بمناطق سيطرتها.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.

وتشهد البلاد، للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع امتداداته الإقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للحكومة بمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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