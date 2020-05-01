شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 146 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 4569 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية - فى بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 32437 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ومن جهته، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، فى تصريح صفى، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 171 حالة، فيما تم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 1083 حالة.
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